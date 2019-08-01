На Урале перевернулась лодка с пятью людьми

Полиция Ивделя установила, что 31 июля в 14:30 из поселка Вижай в сторону поселка Ушма выдвинулась деревянная моторная лодка. В ней находились 31-летний житель поселка, 32-летняя Светлана Пеликова и трое ее детей: 13-летняя девочка, 10-летний сын и полугодовалый мальчик. Они отправились к главе семьи — 37-летнему Михаилу Пеликову.

В назначенное время родные так и не появились, и Михаил со своим знакомым отправился на поиски. Они обнаружили прибившуюся к берегу пустую лодку.

На поиски отправились полицейские Ивделя, представители Следственного комитета, МЧС, спасатели и волонтеры. Начальник пресс-службы свердловского главка Валерий Горелых сказал, что сейчас решается вопрос о привлечении водолазов.

По факту исчезновения людей СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».