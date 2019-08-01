Пьяный житель Новоуральска устроил гонку с полицейскими

Погоня произошла 31 июля. Водитель ВАЗ-211440 не остановился по требованию сотрудников Госавтоинспекции. Во время преследования инспекторами было принято решение о применении оружия. Автомобилю пробили два колеса, водителя удалось задержать. По внешним признаком он был пьян, но отказался проходить освидетельствование.

Задержанный уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения, а также семь раз превышал скоростной режим. Теперь помимо административного наказания, ему грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК Российской Федерации, рассказали в ГИБДД.