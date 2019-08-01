Пьяный житель Новоуральска устроил гонку с полицейскими
Сегодня, 15:40ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сотрудники ГИБДД Новоуральска применили табельное оружие для того, чтобы остановить водителя, сообщает пресс-служба УГИБДД РФ по Свердловской области.
Погоня произошла 31 июля. Водитель ВАЗ-211440 не остановился по требованию сотрудников Госавтоинспекции. Во время преследования инспекторами было принято решение о применении оружия. Автомобилю пробили два колеса, водителя удалось задержать. По внешним признаком он был пьян, но отказался проходить освидетельствование.
Задержанный уже привлекался к ответственности за совершение аналогичного правонарушения, а также семь раз превышал скоростной режим. Теперь помимо административного наказания, ему грозит уголовная ответственность в соответствии со статьей 264.1 УК Российской Федерации, рассказали в ГИБДД.
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