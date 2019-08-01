В Екатеринбурге два человека пострадали в ДТП

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге столкнулись ВАЗ-2109 и Hyundai Solaris, в результате ДТП пострадали два человека, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
На перекрестке «девятка» проехала на мигающий сигнал светофора, в это время с прилегающей улицы выехала иномарка. От столкновения ВАЗ отлетел на ограждение и перевернулся.
Двух человек из «девятки» госпитализировали в больницу. В иномарке никто не пострадал.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей