В Екатеринбурге иномарка насмерть сбила пешехода
Сегодня, 09:29ПроисшествияФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге водитель Peugeot сбил пешехода, от чего тот скончался в больнице, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По информации Госавтоинспекции, пешеход начал перебегать дорогу на красный сигнал светофора. В это время на него наехал автомобиль, который также двигался на запрещающий сигнал.
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Видео: е1.ru
50-летний пострадавший получил черепно-мозговую травму, он скончался в больнице. За рулем Peugeot был 35-летний мужчина.
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