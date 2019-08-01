В Екатеринбурге из-за резкого торможения автобуса ребенок получил сотрясение мозга
Сегодня, 20:34ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге от резкого торможения автобуса пострадал семилетний ребенок, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Пострадавший госпитализирован с сотрясением мозга и ушибом шейного отдела позвоночника.
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