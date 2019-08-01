В Хабаровском крае 80-летняя пенсионерка расчленила трех человек

30 января 2019 года в поселке Березовка были обнаружены части тела 52-летнего мужчины. Следователи установили, что погибший снимал квартиру у 80-летней пенсионерки. Женщина призналась в содеянном.

В ходе расследования раскрыли еще два убийства. В 2005 году из-за конфликта пенсионерка зарубила топором восьмилетнюю девочку. В марте 2013 года она так же убила свою 77-летнюю знакомую за то, что та «вела себя надменно».