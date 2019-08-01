В Хабаровском крае 80-летняя пенсионерка расчленила трех человек
Сегодня, 21:07ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Хабаровском крае 80-летняя пенсионерка обвиняется в убийстве двух взрослых и одного ребенка, сообщает ТАСС.
30 января 2019 года в поселке Березовка были обнаружены части тела 52-летнего мужчины. Следователи установили, что погибший снимал квартиру у 80-летней пенсионерки. Женщина призналась в содеянном.
В ходе расследования раскрыли еще два убийства. В 2005 году из-за конфликта пенсионерка зарубила топором восьмилетнюю девочку. В марте 2013 года она так же убила свою 77-летнюю знакомую за то, что та «вела себя надменно».
Задержанная обвиняется не только в убийстве, но и в надругательстве над телами погибших. Экспертиза признала ее вменяемой.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей