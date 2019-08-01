В Нижнем Тагиле трамвай протаранил LADA Priora

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ДТП произошло 1 августа в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Победы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Водитель автомобиля LADA Priora следовал по улице Победы параллельно с трамваем. При повороте на улицу Карла Либкнехта трамвай въехал в поворачивающий автомобиль, не успев затормозить.
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