В Нижнем Тагиле подросток совершил серию краж

Полицейские уличили в краже телефона 14-летнего подростка и обнаружили у него дома несколько велосипедов, пропавших из подъездов тагильчан, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».
В полицию поступило сообщение о том, что у подростка, проходившего лечение в детской больнице на улице Кузнецкого, украли телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Оперативники во время расследования установили, что в палате с потерпевшим находился 14-летний подросток, который ранее состоял на учете в подразделении ПДН за совершение общественно опасного деяния.
Полицейские отправились к нему домой и во время разговора с матерью увидели, что сестра подростка катается на велосипеде, который ранее был похищен из подъезда дома на улице Ломоносова. Мать мальчика не смогла объяснить, как у них появился велосипед, а девочка сказала, что его ей подарил брат. Оперативники также установили, что подросток ранее украл еще один велосипед у дома на улице Верхняя Черепанова.
Подросток признался в краже велосипедов и рассказал, что похитил мобильный телефон у соседа по палате и уже успел продать его знакомому.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подросток предстанет перед судом, как только достигнет возраста привлечения к уголовной ответственности. Мать мальчика также привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.