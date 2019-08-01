В Нижнем Тагиле подросток совершил серию краж

В полицию поступило сообщение о том, что у подростка, проходившего лечение в детской больнице на улице Кузнецкого, украли телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Оперативники во время расследования установили, что в палате с потерпевшим находился 14-летний подросток, который ранее состоял на учете в подразделении ПДН за совершение общественно опасного деяния.

Полицейские отправились к нему домой и во время разговора с матерью увидели, что сестра подростка катается на велосипеде, который ранее был похищен из подъезда дома на улице Ломоносова. Мать мальчика не смогла объяснить, как у них появился велосипед, а девочка сказала, что его ей подарил брат. Оперативники также установили, что подросток ранее украл еще один велосипед у дома на улице Верхняя Черепанова.

Подросток признался в краже велосипедов и рассказал, что похитил мобильный телефон у соседа по палате и уже успел продать его знакомому.