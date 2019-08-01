В Нижнетагильском лесничестве поймали трех черных лесорубов
Сегодня, 19:47ПроисшествияФото: официальный сайт Минприроды региона
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Трое злоумышленников с 24 по 31 июля незаконно вырубили деревья на территории Нижнетагильского лесничества. Ущерб от их действий составил более 5,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Минприроды региона.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что за восемь дней трое злоумышленников вырубили сосны объемом 213,6 куб. м на территории лесного фонда Городского и Николо-Павловского участковых лесничеств. Таким образом, черные лесорубы нанесли ущерб на сумму более чем 5,5 млн рублей.
Поймали преступников полицейские и лесники во время ночного рейда «Черные лесорубы». В ходе оперативных мероприятий у злоумышленников изъяли бензопилы, лесовоз и вырубленную древесину.
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В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений», наказание по которой подразумевает штраф до 1,5 млн рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Также задержанные возместят сумму причиненного ущерба.
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