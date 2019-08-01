В Нижнетагильском лесничестве поймали трех черных лесорубов

Установлено, что за восемь дней трое злоумышленников вырубили сосны объемом 213,6 куб. м на территории лесного фонда Городского и Николо-Павловского участковых лесничеств. Таким образом, черные лесорубы нанесли ущерб на сумму более чем 5,5 млн рублей.

Поймали преступников полицейские и лесники во время ночного рейда «Черные лесорубы». В ходе оперативных мероприятий у злоумышленников изъяли бензопилы, лесовоз и вырубленную древесину.