В Свердловской области нашли нарушения в социально-реабилитационных центрах для детей

Так, в Североуральске в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних не было инструкции о мерах пожарной безопасности, в помещении были неисправны пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией. Помимо этого, пожарные рукава не были присоединены к крану и стволу, ковровые покрытия на путях эвакуации не прикреплены к полу, не все помещения групп обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.