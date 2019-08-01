В Свердловской области нашли нарушения в социально-реабилитационных центрах для детей
Прокуратура проверила социально-реабилитационные центры для детей в Свердловской области и выявила множество нарушений правил пожарной безопасности, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Так, в Североуральске в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних не было инструкции о мерах пожарной безопасности, в помещении были неисправны пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией. Помимо этого, пожарные рукава не были присоединены к крану и стволу, ковровые покрытия на путях эвакуации не прикреплены к полу, не все помещения групп обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.
После проверки должностное лицо центра получил выговор, а директора учреждения привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение требований пожарной безопасности».
Аналогичные нарушения закона прокуратура выявила в Верхней Салде, Нижнем Тагиле, Нижней Салде, Первоуральске и других городах Свердловской области.
Всего по результатам проверок прокуратура внесла 34 представления, возбудила 23 административных дела и направила в суд пять исков. К дисциплинарной и административной ответственности привлечены 19 директоров центров.