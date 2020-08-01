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Сегодня, 1 августа, в Екатеринбурге на пересечении улиц Краснолесья и Вильгельма де Геннина на прохожую женщину упало стекло, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, с балкона на 10 этаже выпала оконная створка. Стекло упало на асфальт и разлетелось на осколки, которые поранили прохожую. На место происшествие приехали сразу две машины скорой помощи.
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В Екатеринбурге на прохожую рухнула оконная рама с 10 этажа
Фото: е1.ru
Судя по кадрам видео, которые снял очевидец, пострадавшая не получила серьезных травм, и госпитализация ей не потребовалась.
Видео
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Видео: е1.ru
Напомним, ранее в Екатеринбурге из-за сильного ветра на 11-летнего мальчика упала секция забора школы. Следственный комитет проводит по данному факту проверку.
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