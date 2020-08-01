В Екатеринбурге вновь задержали участников акций в поддержку хабаровчан

Сегодня в Хабаровске вновь проходят протесты, связанные с арестом бывшего губернатора Сергея Фургала. В российских городах люди выходят на улицы, чтобы поддержать хабаровчан. В Екатеринбурге также проходят акции, на местах их проведения дежурят полицейские.

Возле площади 1905 года, напротив мэрии города, свой автомобиль припарковал мужчина. На машине размещена наклейка в поддержку протестующих. Полицейские его задержали. Второго протестующего задержали в сквере у Театра драмы, в руках у мужчины был плакат.

В полиции уральской столицы не стали давать комментарии проведенных задержаниях.