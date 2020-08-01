В Екатеринбурге вновь задержали участников акций в поддержку хабаровчан
Сегодня, 15:33ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге задержали двух участников акций в поддержку хабаровчан, пишет Е1.
Сегодня в Хабаровске вновь проходят протесты, связанные с арестом бывшего губернатора Сергея Фургала. В российских городах люди выходят на улицы, чтобы поддержать хабаровчан. В Екатеринбурге также проходят акции, на местах их проведения дежурят полицейские.
Возле площади 1905 года, напротив мэрии города, свой автомобиль припарковал мужчина. На машине размещена наклейка в поддержку протестующих. Полицейские его задержали. Второго протестующего задержали в сквере у Театра драмы, в руках у мужчины был плакат.
В полиции уральской столицы не стали давать комментарии проведенных задержаниях.
Напомним, что в прошлую субботу в Екатеринбурге также задержали четверых человек, которые вышли на пикеты в поддержку хабаровчан.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей