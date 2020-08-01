В Екатеринбурге задержали актера в полицейской форме

Правоохранители остановили актера во время съемок сцены погони и задержали его. В пресс-службе продюсерского центра «ЛАД» рассказали, что Мельникова задержали за незаконное ношение формы. В УМВД Екатеринбурга пояснили, что в полицию обратились местные жители, которые сообщили, что рядом с Театром драмы происходит конфликт с участием человека в полицейской форме. После установления личности актера отпустили без составления протоколов.