В Екатеринбурге задержали актера в полицейской форме
Сегодня, 11:52ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Екатеринбурге задержали актера сериала «Гриша Субботин» Романа Мыльникова. Он был одет в форму сотрудника полиции, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Правоохранители остановили актера во время съемок сцены погони и задержали его. В пресс-службе продюсерского центра «ЛАД» рассказали, что Мельникова задержали за незаконное ношение формы. В УМВД Екатеринбурга пояснили, что в полицию обратились местные жители, которые сообщили, что рядом с Театром драмы происходит конфликт с участием человека в полицейской форме. После установления личности актера отпустили без составления протоколов.
Мини-сериал «Гриша Субботин» снимает команда продюсерского центра «ЛАД», которая организовывала фестивали «Старый новый рок» и Ural Music Night. В сериале рассказывается о доставщике еды.
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