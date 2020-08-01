В Нижнем Тагиле в скейт-парке из-за дыры в рампе травмировался 11-летний мальчик
Сегодня, 18:08ПроисшествияФото: паблик «Типичный тагильчанин» во «ВКонткте»
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Сегодня днем, 1 августа, в Нижнем Тагиле в скейт-парке возле Горно-металлургического колледжа получил травму ноги 11-летний мальчик, который катался на самокате. Как рассказали TagilCity.ru очевидцы, ребенок провалился в дыру в рампе.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По словам свидетелей происшествия, мальчик хотел сделать трюк на одной из рамп, но оказалось, что наверху на ее платформе нет куска фанеры.
Там был только каркас. Он упал на ногу. Мы подошли и увидели, что у него в ноге дыра около одного сантиметра. Далее мы вызвали скорую, оказали первую помощь,рассказал TagilCity.ru очевидец.
Приехавшие медики госпитализировали пострадавшего на скорой.
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Напомним, ранее стало известно, что прокуратура начала проверку безопасности скейт-площадки на площади Славы. В ходе надзорных мероприятий выявлены многочисленные повреждения рамп.
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