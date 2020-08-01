В Нижнем Тагиле в скейт-парке из-за дыры в рампе травмировался 11-летний мальчик

По словам свидетелей происшествия, мальчик хотел сделать трюк на одной из рамп, но оказалось, что наверху на ее платформе нет куска фанеры.

Там был только каркас. Он упал на ногу. Мы подошли и увидели, что у него в ноге дыра около одного сантиметра. Далее мы вызвали скорую, оказали первую помощь,рассказал TagilCity.ru очевидец.

Приехавшие медики госпитализировали пострадавшего на скорой.