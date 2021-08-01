11-летний велосипедист попал под колёса автомобиля в Нижнем Тагиле

Водитель «Хендая» ​ в 2021 году 3 раза привлекался за нарушение правил дорожного движения. По его словам, когда он подъезжал к нерегулируемому пешеходному переходу, снизил скорость, остановился, убедился, что на пешеходном переходе никого нет и начал движение. В этот момент на дорогу выехал велосипедист. Водитель пытался остановить машину, но избежать наезда не удалось.