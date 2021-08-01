11-летний велосипедист попал под колёса автомобиля в Нижнем Тагиле

Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что водитель ехал по улице Вагоностроителей со стороны Тимирязева. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 11-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде, сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».
В результате аварии велосипедист получил перелом основания черепа, сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в тяжёлом состоянии центральную городскую больницу. В момент аварии на ребенке отсутствовала защитная экипировка, которая могла защитить его от серьёзных повреждений.
Сотрудники полиции установили, что ребёнок находился на улице без взрослых.
Водитель «Хендая» в 2021 году 3 раза привлекался за нарушение правил дорожного движения. По его словам, когда он подъезжал к нерегулируемому пешеходному переходу, снизил скорость, остановился, убедился, что на пешеходном переходе никого нет и начал движение. В этот момент на дорогу выехал велосипедист. Водитель пытался остановить машину, но избежать наезда не удалось.
Сотрудники ГИБДД, проведя осмотр места происшествия, опросили свидетелей случившегося. Кроме того, по результатам освидетельствование водителя на состояние опьянения мужчина оказался трезв. Сейчас по факту ДТП проводится дознание, по окончанию которого будет принято процессуальное решение.
Материалы дела будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Нижнетагильское» для привлечения родителей по статье КоАП РФ о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.
Напомним, в Екатеринбурге 19-летняя пассажирка такси пострадала в аварии из-за 34-летнего водителя автомобиля Range Rover. Она была госпитализирована в больницу. Водителя Range Rover собираются привлечь к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.