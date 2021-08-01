19-летняя пассажирка такси попала в больницу после ДТП в Екатеринбурге

19-летняя пассажирка такси попала в больницу после ДТП в Екатеринбурге
19-летняя пассажирка такси попала в больницу после ДТП в Екатеринбурге
Сегодня, 11:22ПроисшествияФото: 1МI
Пассажирка такси оказалась в больнице после того, как попала в дорожную аварию, виновником которой стал 34-летний водитель автомобиля Range Rover. Происшествие случилось в Екатеринбурге на улице Репина.

Водитель Range Rover на перекрёстке с улицы Крауля помчался на красный свет и протаранил такси — автомобиль Volkswagen Polo, пишет Е1.

Пассажирка получила ушиб грудной клетки. В связи с этим она была госпитализирована в больницу № 23.

Также в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга отметили, что водителя Range Rover к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

Напомним, утром 26 июля 2021 года под Нижними Сергами 29-летний водитель служебной Lada Vesta стал виновником аварии, не убедившись в безопасности манёвра при обгоне. В результате ДТП пострадали два человека.

Сюжеты:
Екатеринбург
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