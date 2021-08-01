Администратор «Пятерочки» похитил из кассы 400 тысяч рублей в Екатеринбурге

Молодой человек придумал, как заработать на акционным товаре. Подозреваемый имитировал покупку товара по акции, а потом оформлял возврат товара по обычной цене. Разницу он присваивал себе.
Таким образом, за два месяца предприимчивый администратор вытащил из кассы более 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в городском МВД.
Руководство торговой сети обратило внимание на частые возвраты и разоблачили мужчину. Во время допроса подозреваемый признал вину.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
До решения суда гражданин будет находиться под подпиской о невыезде.
Напомним, что неизвестный посетитель «Пятерочки» в Екатеринбурге бросил в магазине пакет, заполненный тараканами. В результате насекомые разбежались по прилавкам с фруктами. Об этом рассказали очевидцы происходящего.