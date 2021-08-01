Администратор «Пятерочки» похитил из кассы 400 тысяч рублей в Екатеринбурге

Администратор «Пятерочки» похитил из кассы 400 тысяч рублей в Екатеринбурге
Администратор «Пятерочки» похитил из кассы 400 тысяч рублей в Екатеринбурге
Сегодня, 17:43ПроисшествияФото: 1МI
В Екатеринбурге 26-летний администратор магазина «Пятерочки» разработал схему мошенничества и похитил за пару месяцев из кассы более 400 тысяч рублей.

Молодой человек придумал, как заработать на акционным товаре. Подозреваемый имитировал покупку товара по акции, а потом оформлял возврат товара по обычной цене. Разницу он присваивал себе.

Таким образом, за два месяца предприимчивый администратор вытащил из кассы более 400 тысяч рублей. Об этом сообщили в городском МВД.

Руководство торговой сети обратило внимание на частые возвраты и разоблачили мужчину. Во время допроса подозреваемый признал вину.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием служебного положения». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

До решения суда гражданин будет находиться под подпиской о невыезде.

Напомним, что неизвестный посетитель «Пятерочки» в Екатеринбурге бросил в магазине пакет, заполненный тараканами. В результате насекомые разбежались по прилавкам с фруктами. Об этом рассказали очевидцы происходящего.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
деньгимагазинхищениеЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы