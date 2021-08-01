Об обстановке в турецком городе в связи с пожарами рассказал житель Екатеринбурга

Один из екатеринбургских туристов рассказал, как обстоит сейчас ситуация в курортном городе Турции, в котором он остановился.

Пограничный контроль в город Мармарис сейчас проходит очень долго, так как город и движение были перекрыты, рассказал отдыхающий Е1. По словам местного гида, пожары в местности сейчас действительно есть, но в городах их нет. Туристы видели горящие очаги в горах, но не было заметно, чтобы кто-то их тушил. Когда туристы добрались за три часа до Мармариса, оказалось, что автобус не может проехать к отелю, поэтому пришлось идти с багажом 15 минут. По словам мужчины, были скандалы, в особенности были возмущены женщины с детьми. В отеле, куда в итоге пришли туристы, были большие очереди. Кондиционер не работал, очереди не двигались. Часа через два вновь прибывших отдыхающих заселили. С балкона был вид на горящий склон. Я проснулся в полшестого утра, и ничего не поменялось, только огонь переместился ближе,рассказывал турист. Через некоторое время появились вертолёты, которые принялись тушить пожары. Воду брали прямо из моря и лили её на огонь. Из-за отсутствия ветра дым от пожара до пляжа не дошёл. Турист также рассказал, что представители туроператора не сообщили, что будут делать, если огонь спустится с гор. Не было речи и о компенсациях за неудобства. Туроператоры нам ничего не говорят об экстренных ситуациях. Они замалчивают эту тему, чтобы не поднималась паника. Нам сказали лишь, когда мы приехали, что в горах пожары,говорит мужчина. Узнать местные новости о пожарах российскому туристу непросто: интернет местами не работает, к тому же есть помеха в виде языкового барьера. Напомним, лесные пожары в Турции начались 28 июля 2021 года в районе Манавгата в турецкой провинции Анталья. 29 июля началась эвакуация отдыхающих из отелей. На воду опускается пепел: екатеринбургские туристы рассказали о пожаре в Турции

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