Пьяная женщина-водитель влетела в дерево на трассе Екатеринбург — Тюмень

Автомобиль направлялся из Екатеринбурга в посёлок Режик. Женщина, не справившись с управлением, съехала с дороги, и автомобиль врезался в дерево, пишет Znak со ссылкой на УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
В результате аварии на месте происшествия погибли два пассажира: женщины 45 и 37 лет. Три человека — 47-летняя водитель, 47-летний мужчина и 9-летний ребёнок — получили травмы.
В УГИБДД ГУ МВД также отметили, что результат освидетельствования водителя на состояние опьянения показал 0.477 мл/л. Состояние опьянения было установлено.
В отношении водителя были составлены административные материалы, женщину ждёт суд. Машина сейчас находится на специализированной стоянке.
Также по факту аварии сейчас ведётся следствие, по окончании которого будет принято решение.
Напомним, 31 июля 2021 года в Нижнем Тагиле на улице Кушвинская столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2114» и Mitsubishi ASX. Из-за ДТП оказалась заблокирована часть дороги. На место происшествия была вызвана полиция. Сведений о пострадавший нет.