Свердловчанин с подругой устроил погоню с ГИБДД на автомобиле жены

В районе 03.00 в Полевском на улице Розы Люксембург наряд ДПС заметил автомобиль пострадавшей и потребовал водителя остановиться. Однако мужчина увеличил скорость и продолжил движение. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.