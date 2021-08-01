Свердловчанин с подругой устроил погоню с ГИБДД на автомобиле жены

Уралец проехал четыре перекрёстка на запрещающий сигнал светофора.
31 июля в полицию поступило сообщение о том, что пьяный супруг женщины, не имея прав управления взял её машину Honda Civic и уехал из дома.
В районе 03.00 в Полевском на улице Розы Люксембург наряд ДПС заметил автомобиль пострадавшей и потребовал водителя остановиться. Однако мужчина увеличил скорость и продолжил движение. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
Сотрудники ГИБДД погнались за автомобилем с включенными проблесковыми маячками. Скрываясь от патрульного авто, водитель 4 раза проехал перекрестки на красный сигнал светофора. А на 38-м километре трассы Екатеринбург — Полевской съехал в правый кювет.
В аварии пострадал сам водитель, его 16-летняя подруга. Их госпитализировали в больницу с различными травмами. Ещё два пассажира — 33-летний мужчина и 23-летняя девушка — не пострадали.
Было установлено, что 30-летний водитель на момент ДТП был трезв, но у него не было водительских прав.