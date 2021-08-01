Свердловчанин с подругой устроил погоню с ГИБДД на автомобиле жены

Свердловчанин с подругой устроил погоню с ГИБДД на автомобиле жены
Свердловчанин с подругой устроил погоню с ГИБДД на автомобиле жены
Сегодня, 21:45ПроисшествияФото: УГИБДД по Свердловской области
Житель Полевского пытался скрыться на автомобиле супруги от сотрудников ГИБДД с 16-летней подругой и попал в ДТП.

Уралец проехал четыре перекрёстка на запрещающий сигнал светофора.

31 июля в полицию поступило сообщение о том, что пьяный супруг женщины, не имея прав управления взял её машину Honda Civic и уехал из дома.

В районе 03.00 в Полевском на улице Розы Люксембург наряд ДПС заметил автомобиль пострадавшей и потребовал водителя остановиться. Однако мужчина увеличил скорость и продолжил движение. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Сотрудники ГИБДД погнались за автомобилем с включенными проблесковыми маячками. Скрываясь от патрульного авто, водитель 4 раза проехал перекрестки на красный сигнал светофора. А на 38-м километре трассы Екатеринбург — Полевской съехал в правый кювет.

В аварии пострадал сам водитель, его 16-летняя подруга. Их госпитализировали в больницу с различными травмами. Ещё два пассажира — 33-летний мужчина и 23-летняя девушка — не пострадали.

Было установлено, что 30-летний водитель на момент ДТП был трезв, но у него не было водительских прав.

Материалы по теме:
дтпаварияПолевскоймашинаполевской тракт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы