Российское посольство в Минске забросали бутылками с зажигательной смесью
1 сентября 2010, 07:40ПроисшествияОльга
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В ночь с понедельника на вторник неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью на территорию российского посольства в Минске. Одна из них разбила стекло автомобиля, в результате возник пожар. Никто из сотрудников не пострадал.
Российское посольство в Минске направило ноту в МИД Белоруссии в связи с произошедшим инцидентом. Москва просит Минск тщательно расследовать происшествие.
Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" УК Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
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