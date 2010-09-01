Свердловский пенсионер поймал и сдал в милицию грабителя ювелирного магазина

"Мужчина в ювелирном магазине попросил показать ему все золотые печатки. После того, как товар выложили, он резко оттолкнул продавца, сгреб ценности и бросился бежать. Сотрудница выскочила за ним на улицу и стала звать на помощь", - сообщил руководитель пресс-службы ГУВД по региону Валерий Горелых агентству "Интерфакс-Урал".