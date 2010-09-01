Свердловский пенсионер поймал и сдал в милицию грабителя ювелирного магазина
1 сентября 2010, 16:27ПроисшествияОльга
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Житель Свердловской области Александр Глухих поймал грабителя ювелирного магазина в Нижнесергинском районе и сдал его в милицию.
"Мужчина в ювелирном магазине попросил показать ему все золотые печатки. После того, как товар выложили, он резко оттолкнул продавца, сгреб ценности и бросился бежать. Сотрудница выскочила за ним на улицу и стала звать на помощь", - сообщил руководитель пресс-службы ГУВД по региону Валерий Горелых агентству "Интерфакс-Урал".
Убегая, преступник пытался поймать попутку. Происходящее увидел местный пенсионер, который смог догнать вора, скрутить его и доставить в ближайшее ОВД.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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