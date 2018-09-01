6-летняя девочка отравилась угарным газом во время пожара в Невьянске

31 августа в многоквартирном жилом доме по улице Чапаева в Невьянске произошёл пожар. Источник огня находился на втором этаже в одной из квартир. Там же была и шестилетняя девочка, которую попытался спасти сосед сверху.

Видео Видео: «ОТВ»

Мужчина, который девочку вытащил из огня, живёт выше этажом. Он спустился по простыне, окна разбил и вытащил ребёнка. Девочку уложили на газон и начали делать искусственное дыхание,рассказал очевидец по имени Леонид.