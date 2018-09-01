6-летняя девочка отравилась угарным газом во время пожара в Невьянске

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В одном из многоквартирных домов Невьянска вспыхнул пожар. В квартире на втором этаже находилась шестилетняя девочка, которую попытался спасти сосед сверху. Ему удалось вытащить ребёнка из горящего помещения, но позже она скончалась из-за отравления угарным газом.
31 августа в многоквартирном жилом доме по улице Чапаева в Невьянске произошёл пожар. Источник огня находился на втором этаже в одной из квартир. Там же была и шестилетняя девочка, которую попытался спасти сосед сверху.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: «ОТВ»
Мужчина, который девочку вытащил из огня, живёт выше этажом. Он спустился по простыне, окна разбил и вытащил ребёнка. Девочку уложили на газон и начали делать искусственное дыхание,рассказал очевидец по имени Леонид.
Пострадавшую доставили в местную больницу с сильным отравлением угарным газом. Врачи боролись за жизнь девочки, но спасти её не удалось, передаёт «ОТВ». Позже стало известно, что ребёнок скончался.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей