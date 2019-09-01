В Екатеринбурге девушка выпала из окна многоэтажного дома и осталась жива
Сегодня, 10:51ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Инцидент произошёл около 7:40 в районе Ботаника на улице Крестинского, 35, сообщают «Вечерние Ведомости». Пострадавшей является девушка-подросток.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительным данным, из окна квартиры на 16-м этаже выпала 16-летняя девушка. При падении она получила множественные травмы, но осталась жива. Её доставили в больницу № 24.
Правоохранительные органы по факту произошедшего проведут проверку, по результатам которой вынесут соответствующее процессуальное решение.
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