В Нижнем Тагиле пьяный водитель врезался в ограждение во время погони
Сегодня, 10:24ПроисшествияФото: Мурзачъ | Нижний Тагил
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Инцидент произошёл утром 30 августа на улице Челюскинцев в направлении въезда на ГГМ. По информации отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, водитель автомобиля Ford пытался скрыться от полиции и попал в аварию.
Сюжеты: Нижний Тагил
Погоня началась после того, как сотрудники дорожной полиции потребовали иномарку остановиться, так как поступила информация о том, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
Мужчина 2001 года рождения проигнорировал законные требования сотрудников правоохранительных органов и, уходя от погони, протаранил ограждение на повороте улицы Челюскинцев,сообщил TagilCity.ru начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения Сергей Бернгардт.
В результате ДТП автомобиль получил серьёзные повреждения, водитель иномарки остался жив, среди других участников дорожного движения пострадавших нет. Мужчину задержали.
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