В Ревде местный житель обокрал салон сотовой связи на 12,5 тысяч рублей
В отношении жителя Ревды 1981 года рождения правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Грабёж», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.
По материалам уголовного дела, преступление было совершено 17 августа 2019 года. Подозреваемый пришёл в магазин для того, чтобы приобрести смартфон. Пока продавец-консультант оформляла покупку, мужчина схватил телефон и скрылся.
После обращения продавца в полицию был проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых правонарушитель был задержан. При проверке выяснилось, что ранее он неоднократно был судим, на момент совершения кражи нигде не работал. Правоохранителям он сообщил, что на вырученные от продажи краденого телефона деньги планировал приобрести алкоголь и наркотики.
Свою вину мужчина признал, в содеянном раскаялся. В его отношении выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сумма ущерба составила 12 557 рублей, максимальный срок наказания по части 1 статьи 161 УК РФ, которую вменили задержанному, является лишение свободы на срок до шести лет.