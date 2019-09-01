В Ревде местный житель обокрал салон сотовой связи на 12,5 тысяч рублей

По материалам уголовного дела, преступление было совершено 17 августа 2019 года. Подозреваемый пришёл в магазин для того, чтобы приобрести смартфон. Пока продавец-консультант оформляла покупку, мужчина схватил телефон и скрылся.

После обращения продавца в полицию был проведён комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых правонарушитель был задержан. При проверке выяснилось, что ранее он неоднократно был судим, на момент совершения кражи нигде не работал. Правоохранителям он сообщил, что на вырученные от продажи краденого телефона деньги планировал приобрести алкоголь и наркотики.