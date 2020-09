Ефремов заявил, что записал видео с признанием своей вины «с похмелья»

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в причине смертельного ДТП в Москве, заявил, что видео, на котором он признает свою вину, было записано с похмелья, сообщают «Новые известия».

Во время очередного допроса актер заявил, что не виновен. По его словам, ранее он признал свою вину под воздействием давления СМИ. Он отмечает, что на опубликованном ранее видео, вырезали отрицательную частицу «не», оно смонтировано. Ефремов утверждает, что не помнит ни момент аварии, ни день, в который оно произошло. По его словам, он был пьян задолго до аварии: выпил бутылку водки и пошел искать пиво. О наркотиках, найденных в его организме, он тоже не помнит. Артист добавил, что помнит только сам удар во время аварии, потом его воспоминания начинаются только с кабинета следователя. Сославшись на 51-ю статью Конституции РФ, разрешающей не свидетельствовать против самого себя, Ефремов отказался отвечать на вопросы. Он обратил внимание на то, что нет никаких записей о том, что в момент аварии он находился за рулем, а свидетели, которые видели, как Ефремов после аварии садился на пассажирское подкуплены. Напомним, что Ефремов попал в ДТП со смертельным исходом 8 июня в центре Москвы, на момент аварии он был пьян. Актеру грозит от пяти до 12 лет тюрьмы, сейчас он находится под домашним арестом. Ефремов пропустил заседание суда по делу о смертельном ДТП по состоянию здоровья

