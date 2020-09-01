По пути в Екатеринбург пропали часы стоимостью в миллион рублей

По пути в Екатеринбург пропали часы стоимостью в миллион рублей

Сегодня, 22:36ПроисшествияPhoto: Медиахолдинг 1Mi
В Екатеринбурге полицейские ищут наручные часы стоимостью в миллион рублей, пишет «Комсомольская правда – Екатеринбург».

Как рассказал источник издания, часы должны были доставить в столицу Урала службой экспресс-доставки. Однако до пункта назначения они так и не доехали. Мужчина, который должен был получить аксессуар, написал заявление в полицию. По его словам, пропали часы марки Tag heuer. Также мужчина рассказал, что часы предназначались для его клиента, который еще ни о чем не подозревает.

Напомним, 24 августа в Екатеринбурге украли самокат за 100 тысяч рублей. В Нижнем Тагиле из магазина Elena Furs украли 107 шуб, ущерб оценивается в 22 миллиона рублей.

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