Спортивный клуб «Спутник» в Нижнем Тагиле находится на грани закрытия

Согласно договору спонсорства на 2020 год клубу средства не были выделены.
По словам председателя правления «Спутника» Игоря Перминова, официального заявления о разрыве отношений не было. Однако с каждым месяцем ситуация становится сложнее. Клуб не имеет средств, чтобы продолжать свою деятельность в прежнем формате.
В 2018 году «Уралвагонзавод» отказался содержать ледовую дружину. В результате город простился с большим хоккеем.
«Спутник» сейчас входит в топ сильнейших спортивных клубов России и развивает пять олимпийских видов: легкую и тяжелую атлетику, плавание, бокс и лыжные гонки. Воспитанники клуба являются чемпионами Олимпийских игр, мира и Европы, победителями и призерами Сурдлимпийских игр и Всемирной Универсиады.