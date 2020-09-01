Спортивный клуб «Спутник» в Нижнем Тагиле находится на грани закрытия

Спортивный клуб «Спутник» в Нижнем Тагиле находится на грани закрытия

Сегодня, 13:36ПроисшествияPhoto: 1mediainvest.ru
В Нижнем Тагиле спортивный клуб «Спутник» находится на грани закрытия. Его генеральный спонсор АО «НПК-Уралвагонзавод» приостановил финансирование, сообщает «Тагильский рабочий».

Согласно договору спонсорства на 2020 год клубу средства не были выделены.

По словам председателя правления «Спутника» Игоря Перминова, официального заявления о разрыве отношений не было. Однако с каждым месяцем ситуация становится сложнее. Клуб не имеет средств, чтобы продолжать свою деятельность в прежнем формате.

В 2018 году «Уралвагонзавод» отказался содержать ледовую дружину. В результате город простился с большим хоккеем.

«Спутник» сейчас входит в топ сильнейших спортивных клубов России и развивает пять олимпийских видов: легкую и тяжелую атлетику, плавание, бокс и лыжные гонки. Воспитанники клуба являются чемпионами Олимпийских игр, мира и Европы, победителями и призерами Сурдлимпийских игр и Всемирной Универсиады.

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