Стала известна причина смерти уральского писателя Крапивина

Причиной смерти уральского писателя Владислава Крапивина стало обострение хронических болезней на фоне коронавируса, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в больнице.

По словам невестки писателя Ларисы Крапивина, писатель все же переболел коронавирусом. Именно он спровоцировал осложнение всех старых болезней: и сердце, и диабет, и инсульт. О смерти Владислава Петровича она узнала из новостей, а на момент кончины с ним находился старший сын Павел. В минздраве Свердловской области пока не комментируют причину смерти Крапивина, ссылаясь на то, что не могут раскрыть эту информацию. Напомним, что Владислав Крапивин был госпитализирован в конце июля с подозрением на инсульт. Тесты, проведенные в больнице коронавирус не выявили.

