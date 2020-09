В Екатеринбурге неизвестные сообщили о минировании около 20 детских садов и школ, сообщает JustMedia.ru.

Информация о минировании поступила на электронную почту ГУ МЧС по Свердловской области. Оттуда она была направлена в Единую городскую дежурно-диспетчерскую службу. Произошла массовая эвакуация, однако на местах взрывных устройств не было обнаружено. Структуры от комментариев пока воздерживаются. Напомним, что в мае этого года Екатеринбурге из-за сообщения о минировании были эвакуированы люди с вокзалов. В Екатеринбурге ночью из-за сообщения о минировании были эвакуированы люди с вокзалов

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter