Из-за дыма на Серовской трассе произошло массовое ДТП

Из-за дыма на Серовской трассе произошло массовое ДТП
Из-за дыма на Серовской трассе произошло массовое ДТП
Сегодня, 13:29ПроисшествияФото: «Екатеринбург – Серов (online)» в соцсети «ВКонтакте»
На трассе Екатеринбург — Серов произошло несколько ДТП, в том числе массовое. Причиной стало то, что на трассе плохая видимость из-за задымления.

Трасса была с самого утра окутана густым дымом из-за горящей свалки в Нижней Туре, сообщается «Екатеринбург — Серов (online)» Вконтакте.

Сначала появилось сообщение о том, что «Лада» залетела под фуру. После этого очевидец прислал видео с другими авариями.

Как сообщили в областном Отделе пропаганды ГИБДД, около 07.00 на 227 километре Серовского тракта произошла авария, в которой столкнулись четыре автомобиля. Водитель Volvo наехал на 69-летнего мужчину, стоявшего на обочине у своего «Хендай», и врезался в авто. «Хендай» в результате отбросило на ВАЗ и «КамАЗ», пишет Znak.

В результате мужчина получил повреждения, ему была оказана помощь на месте.

По данному факту проводится проверка. На данный момент дым уже рассеялся и движение не затруднено.

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