Пожар в доме на двух хозяев разбушевался на Евстюнихе под Нижним Тагилом

Пожар в доме на двух хозяев разбушевался на Евстюнихе под Нижним Тагилом
Пожар в доме на двух хозяев разбушевался на Евстюнихе под Нижним Тагилом
Сегодня, 19:29ПроисшествияФото: ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО
Надворные постройки и крыша дома на двух хозяев сгорели в поселке Евстюниха под Нижним Тагилом 1 сентября. Пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру около полуночи. На место пожара выезжали 12 огнеборцев и четыре единицы техники.

Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Ночью один из хозяев услышал треск и обнаружил, что в надворных постройках горит сено. Самостоятельно потушить пожар мужчине не удалось и он вызвал спасателей, которые завершили разбор и проливку сгоревших конструкций к 2.40.

Предварительно причиной возгорания стал аварийный режим работы водонагревателя, сообщает отдел надзорной деятельности.

Фото:пресс-служба ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО

Напомним, 28 августа в Нижнем Тагиле на улице Восточная на Красном Камне чуть не сгорела квартира, однако пожарные подоспели вовремя, их вызвали соседи. Оказалось, что хозяйка жилища оставила готовиться еду на плите, забыла об этом и легла спать.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
пожаржилой домЕвстюнихаНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы