Пожар в доме на двух хозяев разбушевался на Евстюнихе под Нижним Тагилом

Надворные постройки и крыша дома на двух хозяев сгорели в поселке Евстюниха под Нижним Тагилом 1 сентября. Пострадавших нет.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчеру около полуночи. На место пожара выезжали 12 огнеборцев и четыре единицы техники. Огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. Ночью один из хозяев услышал треск и обнаружил, что в надворных постройках горит сено. Самостоятельно потушить пожар мужчине не удалось и он вызвал спасателей, которые завершили разбор и проливку сгоревших конструкций к 2.40. Предварительно причиной возгорания стал аварийный режим работы водонагревателя, сообщает отдел надзорной деятельности. Фото: пресс-служба ОНД и ПР г.Н.Тагил и ГГО Напомним, 28 августа в Нижнем Тагиле на улице Восточная на Красном Камне чуть не сгорела квартира, однако пожарные подоспели вовремя, их вызвали соседи. Оказалось, что хозяйка жилища оставила готовиться еду на плите, забыла об этом и легла спать. Квартира на Красном Камне едва не сгорела из-за проблем с памятью у тагильчанки

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