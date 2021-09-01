Прокуратура впервые раскрыла подробности уголовного дела о самосуде в Верхней Пышме

Прокуратура впервые раскрыла подробности уголовного дела о самосуде в Верхней Пышме
Прокуратура впервые раскрыла подробности уголовного дела о самосуде в Верхней Пышме
Сегодня, 12:52ПроисшествияФото: 1MIВерхняя Пышма
Надзорное ведомство переквалифицировало уголовное дело об убийстве на более мягкую статью и утвердило обвинение троим подозреваемым в Верхней Пышме.

Прокуратура Верхней Пышмы утвердила обвинение троим подозреваемым в убийстве мужчины, которого они ошибочно приняли за педофила. Преступление было совершено в конце августа 2020 года на территории местного СНТ «Жасмин».

Изначально обвинение подозреваемым было предъявлено по статье 105 ч.2 п. «д» УК РФ «Убийство с особой жестокостью», но затем прокуратура переквалифицировала дело на «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

С такой формулировкой не согласен адвокат потерпевшей стороны, так как по первоначальной статье двоим обвиняемым мужчинам, могло грозить пожизненное заключение. Как уже заявил адвокат семьи потерпевшего, он будет ходатайствовать в суде о переквалификации дела на первоначальную статью.

В конце августа 2020 года детская «шутка» привела к убийству отца семейства: мужчину до смерти забили, приняв его за педофила.

Напомним, в конце июня 2021 года в Нижнем Тагиле был вынесен приговор мужчине, обвиненному в педофилии. Осужденный заманивал несовершеннолетних под разными предлогами и совершал с ними развратные действия. Преступник получил 21 год колонии.

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