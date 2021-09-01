Садовое товарищество горело на площади 1 тысяча кв. м в Екатеринбурге

Садовое товарищество горело на площади 1 тысяча кв. м в Екатеринбурге
Садовое товарищество горело на площади 1 тысяча кв. м в Екатеринбурге
Сегодня, 10:09ПроисшествияФото: 1MIЕкатеринбург
Спасатели МЧС к утру 1 сентября 2021 года локализовали пожар в СНТ «Энергостроитель» в Екатеринбурге. Площадь возгорания составила 1000 кв. м.

Первое сообщение о возгорании в Садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Энергостроитель» спасатели МЧС Екатеринбурга получили в ночь на 1 сентября 2021 года в 02:19 по московскому времени. Когда на место пожара прибыли первые пожарные расчеты, огонь уже распространился на площади в 1000 кв.м.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, горели 8 частных домов и надворные постройки. Всего в тушении возгорания приняли участие 31 человек личного состава и 11 единиц пожарной техники. К 03:30 мск. открытое возгорание удалось локализовать, никто не пострадал.

Этой же ночью спасатели МЧС Екатеринбурга еще дважды выезжали на возгорания в садовых товариществах: «Железнодорожник» и «Хлебопродукты». Лесные пожары бушуют в регионе уже более двух недель, и часто, огонь перекидывается на близлежащие СНТ. Некоторое время назад была перекрыта трасса, ведущая из Екатеринбурга в Пермь.

На 1 сентября 2021 года в Свердловской области зафиксировано почти 40 пожаров, к ликвидации которых были подключены армейские подразделения Министерства обороны.

Напомним, 28 августа 2021 года произошло возгорание на площади 200 кв.м в столярном цеху ИК-13 в Нижнем Тагиле. Никто из сотрудников колонии и заключенных не пострадал, по факту возгорания на режимном объекте организована служебная проверка.

Сюжеты:
Екатеринбург
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