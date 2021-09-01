Садовое товарищество горело на площади 1 тысяча кв. м в Екатеринбурге

Этой же ночью спасатели МЧС Екатеринбурга еще дважды выезжали на возгорания в садовых товариществах: «Железнодорожник» и «Хлебопродукты». Лесные пожары бушуют в регионе уже более двух недель, и часто, огонь перекидывается на близлежащие СНТ. Некоторое время назад была перекрыта трасса, ведущая из Екатеринбурга в Пермь.