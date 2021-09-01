Шестилетний ребенок погиб в пожаре в коллективных садах под Екатеринбургом

Шестилетний ребенок погиб в пожаре в коллективных садах под Екатеринбургом
Шестилетний ребенок погиб в пожаре в коллективных садах под Екатеринбургом
Сегодня, 09:05ПроисшествияФото: E1.RU
Шестилетний ребенок погиб во время пожара в одном из частных домов садового товарищества «Железнодорожник» под Екатеринбургом. Его отец и старший брат успели спастись. Они госпитализированы со множественными ожогами.

Трагедия произошла в ночь с 31 августа на 1 сентября. Сообщение о пожаре поступило поздно. Когда спасатели прибыли на место, то уже весь дом был в огне, пишет Е1.

Спасти удалось 36-летнего мужчину и его сына подростка. Предполагается, что они пытались потушить огонь. Оба госпитализированы.

По словам одного из очевидцев, в доме был найден мертвый шестилетний ребенок. Мамы дома в этот момент не было, так как она отправилась в Таджикистан на родину из-за болезни родителей.

Фото:E1.RU

Общая площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

По данным источника издания, пострадавший мужчина имеет 15% ожогов тела.

Напомним, вечером 28 августа в ИК-13 в Нижнем Тагиле произошел пожар. Огонь распространился на площадь около 200 квадратных метров.

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Екатеринбург
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