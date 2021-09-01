Школа бокса сгорела накануне 1 сентября под Каменск-Уральским

На место происшествия прибыли семь пожарных автомобилей. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Крыша здания полностью сгорела. Однако пожарным удалось сохранить большую часть помещений, пишет «Российская газета».
В результате оборудование было повреждено, залито водой и покрыто копотью, как и стены внутри. Поэтому на время восстановления занятия откладываются.
Владелец здания Дмитрий Пошляков рассказал, что уже в 3 часа ночи спортсмены и родители детей, которые занимаются в школе, приступили к расчистке помещений. Он отметил, что теперь придется заново проходить экспертизу по признанию здания пригодным для занятий.
Напомним, в ночь с 31 сентября на 1 августа под Екатеринбургом в коллективных садах произошло три пожара.