Школа бокса сгорела накануне 1 сентября под Каменск-Уральским

Школа бокса сгорела накануне 1 сентября под Каменск-Уральским
Школа бокса сгорела накануне 1 сентября под Каменск-Уральским
Сегодня, 13:42ПроисшествияФото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
Частная школа бокса сгорела накануне 1 сентября в поселке Мартюш, расположенного возле Каменск-Уральского. Издалека был виден столб огня и дыма.

На место происшествия прибыли семь пожарных автомобилей. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Крыша здания полностью сгорела. Однако пожарным удалось сохранить большую часть помещений, пишет «Российская газета».

В результате оборудование было повреждено, залито водой и покрыто копотью, как и стены внутри. Поэтому на время восстановления занятия откладываются.

Владелец здания Дмитрий Пошляков рассказал, что уже в 3 часа ночи спортсмены и родители детей, которые занимаются в школе, приступили к расчистке помещений. Он отметил, что теперь придется заново проходить экспертизу по признанию здания пригодным для занятий.

Напомним, в ночь с 31 сентября на 1 августа под Екатеринбургом в коллективных садах произошло три пожара.

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