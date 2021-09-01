Школа бокса сгорела накануне 1 сентября под Каменск-Уральским

Владелец здания Дмитрий Пошляков рассказал, что уже в 3 часа ночи спортсмены и родители детей, которые занимаются в школе, приступили к расчистке помещений. Он отметил, что теперь придется заново проходить экспертизу по признанию здания пригодным для занятий.