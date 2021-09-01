«Животные очень сильно кричали»: коттеджи полыхают в поселке под Екатеринбургом

Люди спаслись. Кони и коровы вроде тоже. Но животные очень сильно кричали, пишет Е1 со ссылкой на местного жителя.
На кадрах с места происшествия видно, что коттеджи практически полностью охвачены огнем. Согласно официальным данным, пострадали два частных дома и их надворные постройки.
В МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 17.16. Огонь быстро охватил деревянные конструкции и перекинулся на соседние постройки.
Напомним, в ночь на 1 сентября в СНТ «Железнодорожник» под Екатеринбургом произошел пожар, в результате которого погиб шестилетний мальчик, а его отец и старший брат попали в больницу с многочисленными ожогами. По данному факту в СК проводят проверку. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки.