«Животные очень сильно кричали»: коттеджи полыхают в поселке под Екатеринбургом

Коттеджи полыхают в поселке под Екатеринбургом

Крупный пожар разгорелся 1 сентября в поселке Коптяки, расположенном недалеко от Екатеринбурга. Очевидцы рассказывают, что люди и животные успели спастись.

Люди спаслись. Кони и коровы вроде тоже. Но животные очень сильно кричали, пишет Е1 со ссылкой на местного жителя. На кадрах с места происшествия видно, что коттеджи практически полностью охвачены огнем. Согласно официальным данным, пострадали два частных дома и их надворные постройки. Видео: Е1 В МЧС сообщили, что сообщение о возгорании поступило в 17.16. Огонь быстро охватил деревянные конструкции и перекинулся на соседние постройки. Напомним, в ночь на 1 сентября в СНТ «Железнодорожник» под Екатеринбургом произошел пожар, в результате которого погиб шестилетний мальчик, а его отец и старший брат попали в больницу с многочисленными ожогами. По данному факту в СК проводят проверку. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Шестилетний ребенок погиб в пожаре в коллективных садах под Екатеринбургом

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