В Нижнем Тагиле сбили старушку. Водитель скрылся с места ДТП (ФОТО)

Как сообщают в отделении пропаганды ГИБДД, это произошло в Дзержинском районе во дворе дома №18 по Ленинградскому проспекту. При неустановленных обстоятельствах 25-летний водитель ВАЗ-21083 сбил пенсионерку 1938 года рождения. Он скрылся с места ДТП, но позже принятыми по розыску мерами был задержан.

Старушка получила перелом поясничного отдела позвоночника и была госпитализирована в травматологическое отделение Центральной городской больницы №1.

А водитель, в свою очередь, помимо прочего будет привлечен к административной ответственности за невыполнение обязанностей, предусмотренных ПДД при дорожно-транспортном происшествии – штраф 1000 рублей. Кроме того, ему грозит штраф от 5000 до 15000 рублей и за управление транспортным средством, не имея права управления.

Фотографии предоставлены отделением пропаганды ГИБДД

Отделение пропаганды не устает предупреждать и водителей, и пешеходов об обязательном соблюдении ПДД. Безопасность на дороге – дело совместное. Так, с 1 по 4 октября в Тагиле будет проведено целевое профилактическое мероприятие «Пешеход. Пешеходный переход».