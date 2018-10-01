«Был взрыв»: два автомобиля горели ночью в районе Кольцово в Екатеринбурге
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В ночь с 30 сентября на 1 октября в районе Кольцово в Екатеринбурге загорелся автомобиль Toyota. Затем огонь перекинулся на стоящую рядом Honda CR-V. Перед пожаром местные жители слышали взрыв.
Сюжеты: Екатеринбург
Ночью жители дома №7 в Утреннем переулке слышали взрыв, а потом огонь охватил стоящий во дворе автомобиль Toyota. Затем пламя перекинулось на Honda CR-V, который стоял рядом.
На место происшествия выехали две пожарные машины, однако они не смогли подъехать к горящему автомобилю из-за того, что проезд был заставлен припаркованными автомобилями. В итоге огонь потушили жильцы дома.
Видео
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Видео: е1.ru
Причины пожара устанавливаются. Местные жители считают, что это был поджог, E1.ru.
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