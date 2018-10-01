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«Был взрыв»: два автомобиля горели ночью в районе Кольцово в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Был взрыв»: два автомобиля горели ночью в районе Кольцово в Екатеринбурге

Сегодня, 12:00Происшествия
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