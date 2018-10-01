«Был взрыв»: два автомобиля горели ночью в районе Кольцово в Екатеринбурге

Ночью жители дома №7 в Утреннем переулке слышали взрыв, а потом огонь охватил стоящий во дворе автомобиль Toyota. Затем пламя перекинулось на Honda CR-V, который стоял рядом.

На место происшествия выехали две пожарные машины, однако они не смогли подъехать к горящему автомобилю из-за того, что проезд был заставлен припаркованными автомобилями. В итоге огонь потушили жильцы дома.

Видео Видео: е1.ru