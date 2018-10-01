Упавший стеллаж сломал позвоночник посетительнице гипермаркета «Дом» в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге 30 сентября в гипермаркете «Дом» на покупательницу упал стеллаж. В результате падения стеллажа 53-летняя женщина получила перелом позвоночника.
Сюжеты: Екатеринбург
После произошедшего медики увезли екатеринбурженку в больницу. Ей была проведена операция. По словам родственницы пострадавшей, женщина находится без сознания, у нее не шевелятся ноги.
Руководство гипермаркета «Дом» отказалось давать комментарий журналистам. СК начал проверку, пишет E1.RU.
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