Нападение было совершено на замдиректора МУП «Золушка» в Екатеринбурге

Елена Третьякова обратилась с заявлением в полицию. По ее словам на рабочем месте на нее напала главбух МУПа. Она сообщила, что, недавно дала интервью, в котором рассказала о работе МУП «Золушка», в отношении которого возбуждено уголовное дело.

После этого, когда женщина пришла на работу, обнаружила, что в ее кабинете поменян замок. Ио директора объяснила это том, что больше ей не доверяет. Когда Третьякова все же вошла в свой кабинет, главбух предприятия начала оскорблять ее.

Пострадавшая записала происходящее на мобильный телефон. Увидев, что Третьякова ведет запись, главный бухгалтер набросилась на женщину, чтобы вырвать телефон.