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Нападение было совершено на замдиректора МУП «Золушка» в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нападение было совершено на замдиректора МУП «Золушка» в Екатеринбурге

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