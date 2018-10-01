Останки животных обнаружены в мусорном контейнере в одном из дворов Екатеринбурга

Местные жители рассказали в соцсетях, что головами животных были заполнены два мусорных контейнера, и останки уже начали издавать сильный неприятный запах.

По санитарным нормам останки сельхозживотных должны перерабатывать, сжигать либо захоранивать на скотомогильниках. В бытовые контейнеры сброс биологических отходов категорически запрещен.