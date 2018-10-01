Останки животных обнаружены в мусорном контейнере в одном из дворов Екатеринбурга
Сегодня, 11:00ПроисшествияФото: «Инцидент Екатеринбург»
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Вечером 29 сентября жители одного из дворов микрорайона Сортировка в Екатеринбурге обнаружили в мусорном контейнере гору сваленных останков животных, предположительно коров и лошадей.
Сюжеты: Екатеринбург
Местные жители рассказали в соцсетях, что головами животных были заполнены два мусорных контейнера, и останки уже начали издавать сильный неприятный запах.
По санитарным нормам останки сельхозживотных должны перерабатывать, сжигать либо захоранивать на скотомогильниках. В бытовые контейнеры сброс биологических отходов категорически запрещен.
На следующий день контейнеры были уже пусты, пишет «Областная газета».
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