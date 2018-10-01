Три человека получили тяжелые травмы в результате ДТП в Екатеринбурге

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30 сентября около 21:00 на улице Щербакова в Екатеринбурге произошло ДТП. Peugeot на высокой скорости врезался в выезжающий из двора ВАЗ-2114. В результате аварии три человека получили тяжелые травмы.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам очевидцев, Peugeot ехал по дороге на большой скорости. В это время из двора выезжал ВАЗ, водитель которого не предоставил преимущества иномарке, и она на полном ходу протаранила отечественный автомобиль. От удара ВАЗ крутило несколько метров.
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Водитель и два пассажира ВАЗа госпитализированы с тяжелыми травмами, пишет E1.ru.
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