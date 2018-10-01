Три человека получили тяжелые травмы в результате ДТП в Екатеринбурге

По словам очевидцев, Peugeot ехал по дороге на большой скорости. В это время из двора выезжал ВАЗ, водитель которого не предоставил преимущества иномарке, и она на полном ходу протаранила отечественный автомобиль. От удара ВАЗ крутило несколько метров.