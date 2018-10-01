Тушили почти час: баня сгорела на Руднике в Нижнем Тагиле

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30 сентября в микрорайоне Рудник в Нижнем Тагиле загорелась баня.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пожар начался в 13.15. В тушении огня принимали участие 2 единицы техники и 7 человек личного состава. В результате возгорания повреждены кровля и внутренние перекрытия бани.
Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 14.14. Пострадавших в пожаре нет. Причины возгорания устанавливаются, сообщает ИА «Все новости».
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