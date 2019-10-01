Мать виновника смертельного ДТП на Малышева подтвердила, что ее супруг силовик

Мама Васильева сегодня дала на сына характеристику на заседании Верх-Исетского районного суда города Екатеринбурга, где решается вопрос о продлении меры пресечения. Следствие, как и ранее, требует арестовать молодого человека, так как предполагает, что он может скрыться или повторно нарушить закон.

Зашита Васильева настаивает на домашнем аресте, называя одной из причин состояние здоровья молодого человека. Ранее он заявил, что скрываться не намерен, потому что превышение скорости бывает у всех, и ему очень жаль, что так произошло и ничего нельзя изменить.

Мама Васильева дает на сына положительную характеристику, утверждая, что он добрый и заботливый молодой человек.