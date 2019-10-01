Напавший с ножом на сотрудника СК России в Москве задержан
Сегодня, 15:12ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Напавший на сотрудника СК России в Москве мужчина задержан. Им оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга, пишет телеграм-канал «112».
Сюжеты: Эксклюзив
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Ранее очевидцы сообщали TagilCity.ru, что сотрудник СК погиб. Однако по данным «112», пострадавший жив, его в критическом состоянии доставили в больницу.
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