Очевидцы: пострадавший от ножа у здания СК России мужчина был сотрудником ведомства
Сегодня, 14:23ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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Зарезанный на проходной Следственного комитета России в Москве мужчина был сотрудником ведомства, сообщил TagilCity.ru очевидец ЧП. По его словам, мужчина вышел из здания, чтобы посмотреть на проходящий возле одиночный пикет, а когда вернулся к проходной, к нему подошёл неизвестный с ножом.
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Он узнал, что проводится пикет и вышел. Сказал, что примет одну женщину, а потом — другую. Отошёл на пару метров, чтобы поговорить по телефону. В этот момент его ударили в спину ножом,рассказал очевидец TagilCity.ru.
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По его словам, мужчина погиб, а нападавший скрылся. Инцидент произошёл сегодня днём, 1 октября
Дополнение: после публикации стало известно о других данным, что мужчина не погиб, его доставили в больницу.
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