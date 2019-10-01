В Каменске-Уральском осудили екатеринбуржца за нападения на пожилых людей

Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор в отношении 35-летнего жителя Екатеринбурга Дениса Сыркина.

В ходе судебного следствия установлено, что с 17 по 27 мая 2019 года подсудимый незаконно проникал в квартиры пожилых людей, представляясь соседом, которого якобы затопили.

Далее, сделав вид, что осматривает приборы отопления, Сыркин удостоверялся, что в квартире больше никого нет, и требовал с людей деньги. Получив отказ, он наносил потерпевшим удары или угрожал ножом. Полученные средства он тратил на личные нужды. Всего от действий подсудимого пострадали четыре человека, а сумма ущерба составила 37 тысяч рублей.

Свою вину подсудимый не признает. На данный момент Сыркина уже привлекали к уголовной ответственности по аналогичным преступлениям в Екатеринбурге, Богдановиче и Камышлове.