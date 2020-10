Прокуратура Алапаевска организовала проверку по сообщениям СМИ об избиении 33-летнего инвалида, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранителями установлены личности подростков. Ими оказались юноши 15 и 16 лет. Отмечается, что по месту жительства и учебы школьники имеют отрицательные характеристики. Один из них привлекался к ответственности по уголовной статье. Напомним, 28 сентября в поселке Курорт-Самоцвет двое несовершеннолетних причинили телесные повреждения инвалиду. «АУЕ по Самоцветски». На Урале подростки жестко избили инвалида

